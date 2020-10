“Multe agli spioni”. Il sindaco leghista che punisce chi segnala feste e assembramenti (Di venerdì 23 ottobre 2020) Vercelli, 23 ott – Durante il lockdown segnalavano runners o proprietari di cani, schiumando di rabbia da dietro le persiane. Adesso che il lockdown – per ora – non c’è più, si attaccano al telefono per comunicare ai vigili assembramenti e «cene clandestine» con più di 6 persone. Quel «confidiamo nelle segnalazioni», detto dal ministro Speranza a Che tempo che fa è stato il segnale che ha fatto scatenare l’inferno nelle centraline dei comandi di Polizia di tutta Italia. Da nord a sud è stato tutto un fioccare di delazioni, in certi casi totalmente prive di fondamento, sulla base di antipatie tra vicini o per sfogare frustrazioni represse. Una multa per le finte delazioni A Borgosesia, in provincia di Vercelli, la situazione è diventata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Vercelli, 23 ott – Durante il lockdownvano runners o proprietari di cani, schiumando di rabbia da dietro le persiane. Adesso che il lockdown – per ora – non c’è più, si attaccano al telefono per comunicare ai vigilie «cene clandestine» con più di 6 persone. Quel «confidiamo nellezioni», detto dal ministro Speranza a Che tempo che fa è stato il segnale che ha fatto scatenare l’inferno nelle centraline dei comandi di Polizia di tutta Italia. Da nord a sud è stato tutto un fioccare di delazioni, in certi casi totalmente prive di fondamento, sulla base di antipatie tra vicini o per sfogare frustrazioni represse. Una multa per le finte delazioni A Borgosesia, in provincia di Vercelli, la situazione è diventata ...

