Mauro Corona fuori da Cartabianca: «Franky Di Mare chiarisci questo tuo cambiamento. Mi chiamavi fratello»

Mauro Corona, tapiro d'oro da Striscia la Notizia L'«ostracismo» di Mauro Corona da Rai3 perdura ormai da un mese. Da quando – era lo scorso 22 settembre – lo scrittore bisticciò a Cartabianca con la conduttrice, definendola "gallina". A partire da quello scontro le ospitate dell'alpinista sono state interrotte, nonostante la volontà pacificatrice di Bianca Berlinguer. Quest'ultima, accettando le scuse del suo sparring partner, aveva infatti lasciato intendere che il divieto non arrivasse da lei. Una versione confermata anche dallo stesso Corona, che, raggiunto da Striscia la Notizia per la consegna di un tapiro d'oro, ha affermato: "Pare che la Berlinguer mi voglia. È qualcun altro che non ..."

