Mara Maionchi positiva al Coronavirus | Ricoverata in ospedale

Mara Maionchi è positiva al Coronavirus. L'amatissima discografica è stata Ricoverata in ospedale a Milano, ecco cosa sappiamo sulla sua situazione. Anche Mara Maionchi è risultata positiva al tampone per Coronavirus, e si trova attualmente Ricoverata in ospedale a Milano. Sulla sua situazione clinica non si hanno dettagli, ma sembra che la discografica sia stabile … L'articolo Mara Maionchi positiva al Coronavirus Ricoverata in ospedale è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

