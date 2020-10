“Ma cosa succede?”. I soliti ignoti, non era mai capitato prima ad Amadeus. E in studio interviene un autore (Di venerdì 23 ottobre 2020) Piccola gaffe nella puntata di soliti ignoti di venerdì 22 ottobre 2020: una degli ignoti ha infatti dato una definizione errata fornendo i tre indizi ma, accortasi subito dello sbaglio, ha ammesso “Non era proprio così l’indizio”, lasciando quindi intendere di aver dimenticato la definizione esatta. E’ stata Greta, ignora numero 5, a commettere la gaffe. Fornendo al concorrente di soliti ignoti di oggi l’indizio da lui richiesto, ha detto infatti: “La realizzazione finale sono degli ottimi filati… no, non era così”. Un po’ perplesso, Amadeus le ha subito detto: “Aspetta”. In studio è quindi entrato uno degli autori che, avvicinatosi, le ha fatto vedere un foglio con sopra ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Piccola gaffe nella puntata didi venerdì 22 ottobre 2020: una degliha infatti dato una definizione errata fornendo i tre indizi ma, accortasi subito dello sbaglio, ha ammesso “Non era proprio così l’indizio”, lasciando quindi intendere di aver dimenticato la definizione esatta. E’ stata Greta, ignora numero 5, a commettere la gaffe. Fornendo al concorrente didi oggi l’indizio da lui richiesto, ha detto infatti: “La realizzazione finale sono degli ottimi filati… no, non era così”. Un po’ perplesso,le ha subito detto: “Aspetta”. Inè quindi entrato uno degli autori che, avvicinatosi, le ha fatto vedere un foglio con sopra ...

