L’Empoli si prende il derby contro il Pisa | 3-1 e testa della classifica

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 23 ottobre 2020) L’Empoli nell’anticipoquinta giornata di Serie B ha vinto in rimontailneltoscano portandosi a 13 punti con lain solitaria aspettando gli avversari che scenderanno in campo domani pomeriggio. Dopo il vantaggio delarrivato al 12′ grazie alla rete di Masucci, i padroni di casa non si sono mai arresi tornando a premere il piede sull’acceleratore. Al 38′ ci pensa Moreo a riportare tutto in parità con una girata al volo su un cross di Bandinelli. Nella ripresa è sempre l’Empoli a dirigere il match, nel finale ci pensa La Mantia con una doppietta personale a regalare il 3-1 finale per gli azzurri che si godono lain ...