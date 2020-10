Juventus, McKennie guarito: l’annuncio del club (Di venerdì 23 ottobre 2020) Buone notizie in casa Juventus. Il club bianconero ha infatti annunciato che Weston McKennie è guarito dal Coronavirus. Il centrocampista statunitense si è sottoposto nelle scorse ore ad un nuovo tampone, che ha dato esito negativo. Il giocatore, come spiegato dalla società bianconera, non è più sottoposto al regime di isolamento domiciliare e quindi nelle prossime ore tornerà a disposizione dello staff di Andrea Pirlo. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Buone notizie in casa. Ilbianconero ha infatti annunciato che Westondal Coronavirus. Il centrocampista statunitense si è sottoposto nelle scorse ore ad un nuovo tampone, che ha dato esito negativo. Il giocatore, come spiegato dalla società bianconera, non è più sottoposto al regime di isolamento domiciliare e quindi nelle prossime ore tornerà a disposizione dello staff di Andrea Pirlo.

