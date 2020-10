Ida Platano rompe il silenzio: cosa è successo con Riccardo Guarnieri (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nei giorni scorsi Ida Platano è tornata tra le pagine del gossip. Chiusa da tempo la storia con Riccardo Guarnieri, la ex dama storica di Uomini e Donne avrebbe voltato pagina stando alla segnalazione di Amedeo Venza. È stato proprio il noto influencer pugliese a lanciare la bomba su Ida, che finora proprio come l’ex cavaliere non aveva dato alcun indizio sulla sua nuova vita sentimentale. “Storia definitivamente chiusa tra Riccardo e Ida di U&D – fa sapere Venza sul suo profilo Instagram – Anche perché lei pare abbia trovato un nuovo amore… Qualche sera fa, è stata avvistata in pizzeria con un signore di 45 anni. Erano molto sereni”. Rumor che ovviamente nel giro di pochi minuti ha fatto il giro del web e ovviamente è arrivato anche alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nei giorni scorsi Idaè tornata tra le pagine del gossip. Chiusa da tempo la storia con, la ex dama storica di Uomini e Donne avrebbe voltato pagina stando alla segnalazione di Amedeo Venza. È stato proprio il noto influencer pugliese a lanciare la bomba su Ida, che finora proprio come l’ex cavaliere non aveva dato alcun indizio sulla sua nuova vita sentimentale. “Storia definitivamente chiusa trae Ida di U&D – fa sapere Venza sul suo profilo Instagram – Anche perché lei pare abbia trovato un nuovo amore… Qualche sera fa, è stata avvistata in pizzeria con un signore di 45 anni. Erano molto sereni”. Rumor che ovviamente nel giro di pochi minuti ha fatto il giro del web e ovviamente è arrivato anche alla ...

