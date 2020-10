Grande Fratello Vip, indiscrezione piccante su Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini: "Feeling evidente" (Di venerdì 23 ottobre 2020) A poche ore dall'ingresso di Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip, arriva un'indiscrezione piccante sullo sportivo ed Elisabetta Gregoraci. Leggi su comingsoon (Di venerdì 23 ottobre 2020) A poche ore dall'ingresso dialVip, arriva un'sullo sportivo ed

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - Theresa_989 : RT @xobvlivion: Giorno 38 di Grande Fratello: sto iniziando a parlare come Tommaso Zorzi #GFvip - xobvlivion : Giorno 38 di Grande Fratello: sto iniziando a parlare come Tommaso Zorzi #GFvip - carlottavassa : @hogvaarts il perché è molto semplice, è una protetta dagli autori del grande fratello, non a caso ha il cachet pi… -