GF Vip, Signorini all'attacco: l'ingresso inaspettato nella casa (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nuova emozionante puntata al GF Vip, con Alfonso Signorini che si getta all'attacco: nella casa, grande attesa per Mario Balotelli in visita al fratello Enock Alfonso Signorini (fonte foto: GettyImages)Continua a sorprendere, emozionare, stupire e a far parlare di sé, questa edizione del GF Vip, che torna anche stasera, venerdì 23 ottobre, con un nuovo appuntamento su Canale 5: a sorpresa, l'arrivo di Mario Balotelli in visita a suo fratello Enock. Non sta deludendo ma anzi conferma tutte le attese della vigilia, il Grande Fratello Vip, che con la saggia conduzione di Alfonso Signorini, insieme a Pupo ed Antonella Elia, sta di volta in volta sempre più entusiasmando il pubblico. Pubblico che resta incollato davanti allo schermo e che ...

lawxzss : RT @Fancazzista77: #Balotelli ha più presenze al grande fratello vip che in campo con il Brescia #GFVIP5 #gfvip #Signorini - __carmela__ : RT @heythreshold: signorini: 'grande fratello vip go, go, go!' #gfvip - Fancazzista77 : #Balotelli ha più presenze al grande fratello vip che in campo con il Brescia #GFVIP5 #gfvip #Signorini - heythreshold : signorini: 'grande fratello vip go, go, go!' #gfvip - lucasprezioso : Il finto entusiasmo di Signorini. Grande fratello vip, go go go Boh #gfvip -