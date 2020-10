Elisabetta Gregoraci furibonda: “Tu vai d’accordo solo con quelli che ti leccano il cul*” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lite tra Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Sono i due protagonisti di questa edizione, entrambi dal carattere forte e con l’attitudine a dire le cose direttamente, senza mezze misure. Così quando i concorrenti hanno ricevuto un messaggio da Matilde Brandi, eliminata dal reality, è scattata la ‘faida’. Elisabetta ha infatti preso le difese dell’amica, attaccata dagli altri inquilini per i toni duri del videomessaggio, e a quel punto Zorzi ha risposto: “Sei una paracul*“. Gregoraci non è stata zitta, e anzi, ha rincarato la dose: “Ma come ti permetti? Tutti dobbiamo dirti che sei bello, figo e gentile. Tu non mi metti in bocca quello che vorresti sentirti dire. Tu vai d’accordo solo con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lite tra Tommaso Zorzi eddentro la Casa del Grande Fratello Vip. Sono i due protagonisti di questa edizione, entrambi dal carattere forte e con l’attitudine a dire le cose direttamente, senza mezze misure. Così quando i concorrenti hanno ricevuto un messaggio da Matilde Brandi, eliminata dal reality, è scattata la ‘faida’.ha infatti preso le difese dell’amica, attaccata dagli altri inquilini per i toni duri del videomessaggio, e a quel punto Zorzi ha risposto: “Sei una paracul*“.non è stata zitta, e anzi, ha rincarato la dose: “Ma come ti permetti? Tutti dobbiamo dirti che sei bello, figo e gentile. Tu non mi metti in bocca quello che vorresti sentirti dire. Tu vai d’accordocon ...

Gf Vip, Zorzi e Gregoraci: volano insulti

