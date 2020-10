Daydreamer anticipazioni: MUZAFFER chiede a GULIZ di sposarlo! (Di venerdì 23 ottobre 2020) Surreali e divertenti situazioni in arrivo a Daydreamer – Le Ali del Sogno. Nelle prossime puntate della telenovela turca, non saranno soltanto Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir) o i neo-sposini Leyla (Oznur Serceler) ed Emre (Birand Tunca) ad avere dei piccoli problemi di cuore. L’amore sarà nell’aria e colpirà diversi protagonisti delle vicende ambientante alla Fikri Harika. Scopriamo in che modo…Leggi anche: Il Segreto: perché TIBURCIO bacia un’altra donna? anticipazioniDaydreamer – Le Ali del Sogno, news: Yigit e la lettera indirizzata a Sanem Le anticipazioni indicano che in primis bisognerà fare attenzione ad un equivoco che vedrà al centro della scena l’editore Yigit (Utku Ates), fratello di Polen (Kimya Gokce Aytac) e futuro capo ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 23 ottobre 2020) Surreali e divertenti situazioni in arrivo a– Le Ali del Sogno. Nelle prossime puntate della telenovela turca, non saranno soltanto Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir) o i neo-sposini Leyla (Oznur Serceler) ed Emre (Birand Tunca) ad avere dei piccoli problemi di cuore. L’amore sarà nell’aria e colpirà diversi protagonisti delle vicende ambientante alla Fikri Harika. Scopriamo in che modo…Leggi anche: Il Segreto: perché TIBURCIO bacia un’altra donna?– Le Ali del Sogno, news: Yigit e la lettera indirizzata a Sanem Leindicano che in primis bisognerà fare attenzione ad un equivoco che vedrà al centro della scena l’editore Yigit (Utku Ates), fratello di Polen (Kimya Gokce Aytac) e futuro capo ...

