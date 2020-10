Basket femminile | Serie A1 2020 2021 | Virtus Bologna | la sfida più dura tra le big

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Si disputa domani, sabato 24 ottobre, la quinta giornata del massimo campionatodie occhi puntati su, dove va in scena il match più interessante di giornata. Si parte alle 20 a Costa Masnaga, dove le padrone di casa ospitano Empoli, in un match dove le ospiti vogliono confermare l’ottimo avvio di stagione (con due vittorie), mentre le padrone di casa sono chiamate a un successo per non vedersi staccare in classifica. Tutti gli altri match si disputano alle 20.30, con le leader di classifica della Reyer Venezia impegnate sul non facile campo di Lucca, anche se le toscane sino a qui hanno conquistato una sola vittoria, ma vedranno il debutto di Linnae Harper. Ha la chance di accorciare le distanze, o comunque restare nella parte alta della classifica, la Passalacqua Ragusa che ospita un Vigarano fin ...