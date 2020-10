Bari | causa Covid 1 e 2 novembre al cimitero si accederà col contapersone

(Di venerdì 23 ottobre 2020)- Un fiore sulla tomba dei propri cari ma con gli ingressi contingentati: il 1° e il 2i cancelli delle necropoli resteranno aperti a orario continuato, però non sarà autorizzato il ...

Annullata la liturgia con l’arcivescovo. Alla Protezione civile e alle associazioni una app per calcolare il numero delle presenze ...Proseguono i disagi per il Covid-19 e le misure prese per arginare l’epidemia. Bloccata una squadra del 118 ad Adelfia e Palo del Colle ...