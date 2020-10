Atp Colonia, Sinner: “Dopo che ho perso 8 games di fila sono riuscito a fargli giocare il diritto” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Nel secondo set ho iniziato a forzare un po’ troppo le soluzioni e mi sono trovato indietro di un break anche nel terzo. Ho cercato di fargli giocare più il diritto dopo che ho perso otto game di fila: la prossima volta dovrò trovare delle soluzioni prima”. Queste le parole di Jannik Sinner al termine del quarto di finale dell’Atp 250 di Colonia vinto in tre set contro Gilles Simon. “Quando perdi tanti giochi consecutivamente è difficile nascondere quello che provi – ha proseguito Sinner – Lo avevo visto giocare tante volte in tv è molto solido, non sbaglia niente”. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Nel secondo set ho iniziato a forzare un po’ troppo le soluzioni e mitrovato indietro di un break anche nel terzo. Ho cercato dipiù il diritto dopo che hootto game di: la prossima volta dovrò trovare delle soluzioni prima”. Queste le parole di Jannikal termine del quarto di finale dell’Atp 250 divinto in tre set contro Gilles Simon. “Quando perdi tanti giochi consecutivamente è difficile nascondere quello che provi – ha proseguito– Lo avevo vistotante volte in tv è molto solido, non sbaglia niente”.

