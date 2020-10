Adele sempre più magra Si fa vedere per la prima volta con 45 kg in meno Ecco com’è oggi

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Tutto il mondo è ormai al corrente del dimagrimento di. Milioni e milioni di persone hanno commentato la rivoluzione estetica diLaurie Blue Adkins (questo il suo nome completo), inizialmente i soliti leoni da tastiera l’avevano persino criticata per questo. Nel tempo la stella musicale ha dimostrato che la sua trasformazione è avvenuta grazie a sacrifici e dedizione, nel totale rispetto della sua salute. Perdere la bellezza di 45 chilogrammi non è certo una passeggiata,si è rivelata una vera e propria forza della natura durante il difficile e lungo percorso intrapreso. L’icona della musica pare si sia affidata alla cosiddetta dieta Sirt, ideata da Aidan Gns e Glen Matten, che si basa sulla stimolazione delle sirtuine: geni in grado di bruciare i grassi. ...

Adele Saturday Night Live: la cantante di Hello torna sul palco dopo 3 lunghi anni e con ben 30 kg in meno. Il palco dello show Saturday Night Live, di NBC, la ospiterà.Adele prosegue la sua incredibile trasformazione fisica. La cantante, che dal 2015 ad oggi ha perso qualcosa come 45 kg grazie alla dieta Sirt, è apparsa in un video pubblicato da SNL (Saturday ...