Tebas | «Messi via dalla Liga? Nessun dramma | se n’è andato anche CR7»

Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato del possibile addio di Lionel Messi al Barcellona. Le sue parole Javier Tebas, intervistato da AFP, ha parlato della possibilità che Messi lasci la Liga e il Barcellona. «Messi via dal Barcellona? Non sarebbe un dramma. Cristiano Ronaldo se n'è andato, Neymar se ne è andato, e non è stata una tragedia. Neymar è partito per il PSG, e non credo che il campionato francese sia ora posizionato sul fronte della scena internazionale. È la realtà. Chi pensa che i giocatori siano quelli che fanno i campionati o il marchio di una competizione si sbaglia».

