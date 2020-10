Stefano Coletti: chi è il presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci (Di giovedì 22 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci avrebbe una nuova fiamma. Si tratterebbe di Stefano Coletti, 31 anni, pilota automobilistico monegasco residente a Montecarlo che ha corso per Bmw e Renault ed è passato alle monoposto dopo un’esperienza con il karting. Nonostante la differenza di età Stefano sarebbe riuscito a conquistare la conduttrice di Made in Sud con il suo fascino. Ci sarebbe quindi lui dietro l’invio di striscioni fatto con aeroplanini sopra la casa del Grande Fratello Vip 5, tant’è vero che il ragazzo si fa chiamare Rio. Proprio come uno dei protagonisti de La casa di carta, popolare telefilm di Netflix. Elisabetta Gregoraci e la lite con Pierpaolo Pretelli In realtà la diretta interessata non ha mai parlato nel corso del ... Leggi su gossipblog (Di giovedì 22 ottobre 2020)avrebbe una nuova fiamma. Si tratterebbe di, 31 anni, pilota automobilistico monegasco residente a Montecarlo che ha corso per Bmw e Renault ed è passato alle monoposto dopo un’esperienza con il karting. Nonostante la differenza di etàsarebbe riuscito a conquistare la conduttrice di Made in Sud con il suo fascino. Ci sarebbe quindi lui dietro l’invio di striscioni fatto con aeroplanini sopra la casa del Grande Fratello Vip 5, tant’è vero che il ragazzo si fa chiamare Rio. Proprio come uno dei protagonisti de La casa di carta, popolare telefilm di Netflix.e la lite con Pierpaolo Pretelli In realtà la diretta interessata non ha mai parlato nel corso del ...

