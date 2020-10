Sesso e Covid: “A rischio anche in coppia stabile, meglio masturbarsi”. Pregliasco non ci dà tregua (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott – Durante le prime settimane del lockdown si diceva, «almeno le coppie costrette in casa riusciranno a divertirsi». Che poi – tra stress da chiusura e ansia per il futuro incerto – pare che gli italiani non si siano dati poi così da fare, è un altro paio di maniche. A rompere definitivamente le uova nel paniere ora ci si mettono gli espertoni stellati, cioè virologi e infettivologi, che oltre ad essersi impuntati per rovinarci il Natale, ora ficcano sempre più prepotentemente il naso nelle nostre camere da letto. Vietano persino agli adolescenti di pomiciare. La ribellione giovanile nel 2020 si esprime limonando di nascosto. Altolà al Sesso E a quanto pare il rischio si annida anche sotto le lenzuola, e mica solo nel contesto di fugaci rapporti occasionali: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott – Durante le prime settimane del lockdown si diceva, «almeno le coppie costrette in casa riusciranno a divertirsi». Che poi – tra stress da chiusura e ansia per il futuro incerto – pare che gli italiani non si siano dati poi così da fare, è un altro paio di maniche. A rompere definitivamente le uova nel paniere ora ci si mettono gli espertoni stellati, cioè virologi e infettivologi, che oltre ad essersi impuntati per rovinarci il Natale, ora ficcano sempre più prepotentemente il naso nelle nostre camere da letto. Vietano persino agli adolescenti di pomiciare. La ribellione giovanile nel 2020 si esprime limonando di nascosto. Altolà alE a quanto pare ilsi annidasotto le lenzuola, e mica solo nel contesto di fugaci rapporti occasionali: ...

