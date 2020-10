Serie A: idea playoff scudetto a 12 squadre (Di giovedì 22 ottobre 2020) I riflessi della pandemia di Coronavirus sul mondo del calcio preoccupano Figc e Lega che, pur avendo dichiarato pubblicamente la volontà di portare a termine il campionato di Serie A, stanno studiando seriamente un’alternativa qualora non ciò non fosse possibile. Ci saranno i playoff scudetto? Il cosiddetto “piano B”, permetterebbe al campionato di concludersi in appena 8 settimane, a condizione di completare tutto il girone d’andata, cosicché tutte le squadre possano giocare lo stesso numero di partite affrottando almeno una volta ogni avversario, per evitare cosi il famoso “algoritmo”, che tanto ha fatto discutere durante l’interuzzione del campionato scorso. Le 21 regole che la Serie A deve seguire per tutelarsi dal ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 ottobre 2020) I riflessi della pandemia di Coronavirus sul mondo del calcio preoccupano Figc e Lega che, pur avendo dichiarato pubblicamente la volontà di portare a termine il campionato diA, stanno studiando seriamente un’alternativa qualora non ciò non fosse possibile. Ci saranno i? Il cosiddetto “piano B”, permetterebbe al campionato di concludersi in appena 8 settimane, a condizione di completare tutto il girone d’andata, cosicché tutte lepossano giocare lo stesso numero di partite affrottando almeno una volta ogni avversario, per evitare cosi il famoso “algoritmo”, che tanto ha fatto discutere durante l’interuzzione del campionato scorso. Le 21 regole che laA deve seguire per tutelarsi dal ...

I riflessi della pandemia di Coronavirus sul mondo del calcio preoccupano Figc e Lega che, pur avendo dichiarato pubblicamente la volontà di portare a termine il campionato di Serie A, stanno ...

I riflessi della pandemia di Coronavirus sul mondo del calcio preoccupano Figc e Lega che, pur avendo dichiarato pubblicamente la volontà di portare a termine il campionato di Serie A, stanno ...