Scuole, didattica a distanza in Puglia per triennio superiori (Di giovedì 22 ottobre 2020) Scuole, nuova ordinanza in Puglia: il governatore Michele Emiliano ha deciso di optare per la didattica a distanza per il triennio delle Scuole superiori. Ecco quanto spiegato dal presidente regionale. Stop alle lezioni in presenza, in Puglia, per l’ultimo triennio delle Scuole superiori. Lo ha annunciato il governatore Michele Emiliano, ritenendola una scelta necessaria al … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020), nuova ordinanza in: il governatore Michele Emiliano ha deciso di optare per laper ildelle. Ecco quanto spiegato dal presidente regionale. Stop alle lezioni in presenza, in, per l’ultimodelle. Lo ha annunciato il governatore Michele Emiliano, ritenendola una scelta necessaria al … L'articolo proviene da Inews.it.

elenabonetti : La Lombardia chiude le scuole superiori imponendo solo didattica a distanza. È una scelta miope e non all’altezza d… - rtl1025 : ?? Si svolgerà solo con la didattica a distanza a partire da lunedì 26 ottobre l'attività scolastica nelle scuole se… - Corriere : Lombardia, l’ordinanza: da lunedì didattica a distanza alle superiori. Centri commercia... - AnnaRomanelli65 : @Marco_DaRin @BeppeSala Mi sa che è un po' un luogo comune, il suo in nord Europa (Norvegia)si fa molta didattica l… - MissDarcy60 : RT @durezzadelviver: In Lombardia da lunedì scuole superiori in didattica a distanza. Ma... e i banchi nuovi? Non dovevano servire proprio… -