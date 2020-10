Scuole chiuse, Coordinamento e Lambiase attaccano Regione: “Problema è Tpl” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Forte critica del Coordinamento tra i Consigli di Istituto della provincia di Salerno alle decisioni della Regione Campania in ordine alla chiusura delle Scuole. In rappresentanza del Coordinamento, il portavoce Almerico Ippoliti afferma: “Le Scuole in provincia di Salerno sono un luogo sicuro in cui gli sforzi dei dirigenti, dei docenti e del personale non docente, nonché degli studenti e delle famiglie, hanno permesso di contenere al massimo la diffusione del covid-19. Nel primo mese di scuola si è ammalato solo lo 0,065% degli studenti (dati in nostro possesso): una percentuale inferiore alla media nazionale. I contagi avvengono fuori dalle Scuole, molto spesso in famiglia, tanto è vero che, per i protocolli di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Forte critica deltra i Consigli di Istituto della provincia di Salerno alle decisioni dellaCampania in ordine alla chiusura delle. In rappresentanza del, il portavoce Almerico Ippoliti afferma: “Lein provincia di Salerno sono un luogo sicuro in cui gli sforzi dei dirigenti, dei docenti e del personale non docente, nonché degli studenti e delle famiglie, hanno permesso di contenere al massimo la diffusione del covid-19. Nel primo mese di scuola si è ammalato solo lo 0,065% degli studenti (dati in nostro possesso): una percentuale inferiore alla media nazionale. I contagi avvengono fuori dalle, molto spesso in famiglia, tanto è vero che, per i protocolli di ...

fattoquotidiano : Azzolina su La7: “Scuole chiuse in Campania? Pericoloso, rischio bimbi per strada. In più è una Regione con forte d… - repubblica : Scuole chiuse a Napoli: il maestro va sotto i balconi e legge Rodari agli alunni - LegaSalvini : SCUOLE CHIUSE E APERTE: DE LUCA STA COMBINANDO UN DISASTRO FRA ANNUNCI E DIETROFRONT - Simo07827689 : RT @gbarbacetto: Per @matteosalvinimi è troppo anche il #coprifuochino alla milanese: scuole chiuse, bar per l'ape aperti - 811Proudman : RT @MMmarco0: Sembra che la Sardegna stia prendendo seriamente in considerazione il 'circuit breaker'. Secondo quanto riportano i media lo… -