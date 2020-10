"Mi hanno picchiata a sangue". Così gli immigrati seminano il terrore (Di giovedì 22 ottobre 2020) Costanza Tosi Spacciano, rubano dentro i locali e quando provi a fermarli ti aggrediscono. A Firenze nel quartiere di Borgo Ognissanti, gli immigrati hanno occupato la zona, seminando il panico tra i residenti. “Mi hanno colpita con un pugno sul naso, poi hanno spaccato in due pezzi un ombrello e con la parte in ferro hanno cercato di infilzarmi al petto”. Ha la voce che trema Zang, gli occhi tristi e il tono rassegnato di chi da anni lotta per sconfiggere qualcosa e teme che ogni sforzo resti un mero, vano, tentativo di cambiare le cose. Cinque anni fa, lei e suo marito, hanno acquistato un attività in Borgo Ognissanti, a Firenze. Da quel giorno è iniziata la loro guerra. “Voglio solo lavorare tranquilla, non posso più sopportare, ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Costanza Tosi Spacciano, rubano dentro i locali e quando provi a fermarli ti aggrediscono. A Firenze nel quartiere di Borgo Ognissanti, glioccupato la zona, seminando il panico tra i residenti. “Micolpita con un pugno sul naso, poispaccato in due pezzi un ombrello e con la parte in ferrocercato di infilzarmi al petto”. Ha la voce che trema Zang, gli occhi tristi e il tono rassegnato di chi da anni lotta per sconfiggere qualcosa e teme che ogni sforzo resti un mero, vano, tentativo di cambiare le cose. Cinque anni fa, lei e suo marito,acquistato un attività in Borgo Ognissanti, a Firenze. Da quel giorno è iniziata la loro guerra. “Voglio solo lavorare tranquilla, non posso più sopportare, ...

“Mi hanno colpita con un pugno sul naso, poi hanno spaccato in due pezzi un ombrello e con la parte in ferro hanno cercato di infilzarmi al petto”. Ha la voce che trema Zang, gli occhi tristi e il ...

Corigliano, per dieci anni picchia la moglie, anche davanti ai figli: arrestato

I fatti si sono svolti a Corigliano Rossano, per dieci anni un uomo di 29 anni ha picchiato e minacciato la moglie, anche davanti ai figli ...

