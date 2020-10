Meteo prossima settimana da INVERNO | pronti per cappotti e ombrelli

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ottobrata, sì, ma durerà poco. Anzi, alla fin fine pochissimo. Però ci sta, lo abbiamo detto e lo ripetiamo: l’ottobrata è un periodo di bel tempo, magari condizionato da temperature superiori alle medie stagionali (come in questi giorni), che di solito non va oltre 3-4 giorni di durata. Sarà così anche stavolta. Già domani, venerdì, i primi segnali di cambiamento si avvertiranno sui mari occidentali laddove comincerà ad insinuarsi aria umida oceanica. Tra sabato e domenica tale massa d’aria destabilizzerà definitivamente lo scenario anticiclonico, spalancando le porte a quello che sarà il vigoroso successivo peggioramento. Sì, perché anche stavolta sarà un vero e proprio traumaclimatico: la fredda depressione nord atlantica impatterà il ...

quartomiglio : METEO PROSSIMA SETTIMANA: verso il PEGGIORAMENTO - 3BMeteo : Buona notizia #meteo: avvio di prossima settimana movimentato, poi... - ilmeteoit : #Meteo: #PROSSIMA #SETTIMANA, da #Lunedì #CICLONE #FREDDO dal #NORD #EUROPA, tanto #MALTEMPO, #NUBIFRAGI e pure… - CentroMeteoITA : #METEO #NEVE - La perturbazione della prossima settimana imbiancherà le #Alpi e anche l' #Appennino #22ottobre - ilmeteoit : #SETTIMANA, da #Lunedì #VORTICE dal #MARE del #NORD sull'Italia. In arrivo forti precipitazioni a carattere di nubi… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo prossima

iLMeteo.it

Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4450 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale mosso.Anticiclone in arretramento nelle ultime ore Dopo una prima parte di settimana con generale bel tempo sull\'Italia, grazie all\'azione di un robusto promontorio anticiclonico di matrice ?