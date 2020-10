Letizia di Spagna si supera con la gonna da sogno pericolosamente aderente (Di giovedì 22 ottobre 2020) Letizia di Spagna ha affrontato pioggia e vento per presenziare alla consegna dei Premi Nazionali della Moda. In considerazione dell’evento glamour, la Regina ha superato se stessa in fatto di look con una splendida gonna che però le ha dato del filo da torcere. Dopo il tailleur pantaloni, Donna Letizia ha scelto per il National Fashion Award 2020 un outfit eccezionale dove il pezzo forte è rappresentato da una lunga e ampia gonna a pieghe, color cipria, firmata Massimo Dutti, uno dei brand low cost che la Sovrana indossa spesso. La gonna non è nuova, ma ovviamente riciclata. Letizia l’aveva già indossata lo scorso giugno durante lo spettacolo di flamenco a Madrid. Ora però l’ha abbinato a una maglia ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 ottobre 2020)diha affrontato pioggia e vento per presenziare alla consegna dei Premi Nazionali della Moda. In considerazione dell’evento glamour, la Regina hato se stessa in fatto di look con una splendidache però le ha dato del filo da torcere. Dopo il tailleur pantaloni, Donnaha scelto per il National Fashion Award 2020 un outfit eccezionale dove il pezzo forte è rappresentato da una lunga e ampiaa pieghe, color cipria, firmata Massimo Dutti, uno dei brand low cost che la Sovrana indossa spesso. Lanon è nuova, ma ovviamente riciclata.l’aveva già indossata lo scorso giugno durante lo spettacolo di flamenco a Madrid. Ora però l’ha abbinato a una maglia ...

infoitcultura : Sofia, Felipe e Letizia. Un sovrano, due regine per la Spagna post Covid - letizia_castiel : RT @sarabrgrx: Conte a marzo: ?? stiamo lontani oggi per abbracciarci più forte domani ?????? Conte ora: MASSIMO SEI O VI SPARO, AVETE TEMPO UN… - enricaroddolo : Sofia, Felipe e Letizia. Un sovrano, due regine per la Spagna che combatte la pandemia - my story @corriere - monarchico : La famiglia reale spagnola visita la fabbrica di armi La Vega a Oviedo 15 ottobre 2020 Le Loro Maestà il re Felip… - lakers751 : Letizia di Spagna New Photos -

Ultime Notizie dalla rete : Letizia Spagna Sofia, Felipe e Letizia. Un sovrano, due regine per la Spagna post Covid Corriere della Sera Letizia Gambi in tour con Fahir Atakoglu

Letizia Gambi sempre più artista internazionale. La cantante partenopea e lariana di adozione lanciata da Lenny White, il batterista famoso per aver suonato con Miles Davis nella ...

Il royal look del giorno. Leonor di Spagna con i suoi primi tacchi

Leonor di Spagna, 15 anni il 31 ottobre, erede al trono, sta imparando in fretta lo stile della madre, Letizia di Spagna, grande amante dei "tacones".

Letizia Gambi sempre più artista internazionale. La cantante partenopea e lariana di adozione lanciata da Lenny White, il batterista famoso per aver suonato con Miles Davis nella ...Leonor di Spagna, 15 anni il 31 ottobre, erede al trono, sta imparando in fretta lo stile della madre, Letizia di Spagna, grande amante dei "tacones".