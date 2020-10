L'Aifa spiega: "Cortisone ed Eparina cardini della lotta contro il virus. Sul plasma ancora incertezza" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il direttore generale dell'Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco, Magrini è intervenuto ad 'Agorà', parlando delle possibili cure al Coronavirus: ″È cambiato molto lo standard di cura rispetto ai ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il direttore generale dell', Agenzia Italiana del Farmaco, Magrini è intervenuto ad 'Agorà', parlando delle possibili cure al Corona: ″È cambiato molto lo standard di cura rispetto ai ...

Il direttore generale dell’Aifa: “I farmaci per l’Aids non funzionano, così come la clorichina”. Sul plasma dice: “Non si sa ancora se funziona e con chi” ...

“E’ cambiato molto lo standard di cura rispetto ai primi mesi. Ad esempio i farmaci per Aids abbiamo visto che non sono da utilizzare, perché troppo pesanti per i pazienti; la clorochina non ha mostra ...

