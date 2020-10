La scuola è un focolaio? A guardare i contagi sembra di sì, ma la soluzione non è chiudere (Di giovedì 22 ottobre 2020) La riapertura delle scuole ha contribuito all’aumento dei contagi da Covid-19? Manca un monitoraggio preciso dell’andamento dei nuovi positivi, che invece sarebbe necessario. Anche per evitare chiusure che hanno pesanti riflessi sul futuro degli studenti. di Salvatore Lattanzio (Fonte: lavoce.info) Mancano i dati Il contribuito delle scuole all’aumento dei contagi da coronavirus registrato negli ultimi giorni è un argomento molto dibattuto, ma su cui mancano stime precise. Intanto, però, in Campania le scuole sono state le prime a essere chiuse, in risposta all’incremento esponenziale dei casi. E in base alle disposizioni dell’ultimo Dpcm, le scuole superiori su tutto il territorio nazionale potrebbero tornare alla didattica a distanza. I dati riportati dal ministro Lucia Azzolina e ripresi dalla stampa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) La riapertura delle scuole ha contribuito all’aumento deida Covid-19? Manca un monitoraggio preciso dell’andamento dei nuovi positivi, che invece sarebbe necessario. Anche per evitare chiusure che hanno pesanti riflessi sul futuro degli studenti. di Salvatore Lattanzio (Fonte: lavoce.info) Mancano i dati Il contribuito delle scuole all’aumento deida coronavirus registrato negli ultimi giorni è un argomento molto dibattuto, ma su cui mancano stime precise. Intanto, però, in Campania le scuole sono state le prime a essere chiuse, in risposta all’incremento esponenziale dei casi. E in base alle disposizioni dell’ultimo Dpcm, le scuole superiori su tutto il territorio nazionale potrebbero tornare alla didattica a distanza. I dati riportati dal ministro Lucia Azzolina e ripresi dalla stampa ...

