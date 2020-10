Generali | Fitch conferma il rating IFS a “A-”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’agenzia diha comunicato oggi di averto il giudizio sulla solidità finanziaria (Insurance Financial Strength – IFS) dia ‘A-‘. L’agenzia ha inoltreto il giudizio ‘BBB+‘ sul merito di credito (Issuer Default– IDR). Anche l’outlook rimane stabile. “Iriflettono la solida posizione di capitale die l’ottimo profilo di business, in particolare grazie alla posizione di leadership in paesi come Italia, Germania e Francia. La leva finanziaria del Gruppo è considerata moderata rispetto ai suoi”, si legge nella nota diffusa dalla società triestina.