Galli su Contagi: Le Scuole C’entrano (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Si è voluto in tutti i modi dire che le Scuole non c’entrano con l’aumento dei Contagi. Però questo non sta in piedi. Le Scuole c’entrano“. Queste le parole di Massimo Galli. “Poi, certo, c’entra anche il fatto che i ragazzi si ritrovano prima e dopo la scuola, sul trasporto pubblico e nella socialità extrascolastica. La … Leggi su youreduaction (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Si è voluto in tutti i modi dire che lenon c’entrano con l’aumento dei. Però questo non sta in piedi. Lec’entrano“. Queste le parole di Massimo. “Poi, certo, c’entra anche il fatto che i ragazzi si ritrovano prima e dopo la scuola, sul trasporto pubblico e nella socialità extrascolastica. La …

La7tv : #ottoemezzo Il prof. Massimo Galli commenta l'aumento dei contagi da #Coronavirus: 'Il tempo di scherzare è finito,… - GianlucaStream : @stanzaselvaggia Intanto in ospedale da bassetti e zangrillo zero contagi tra il personale. Da Galli 50 operatori p… - Colombo9luglio : @Mr_Ozymandias anzichè pensare ai contagi DEGLI ALTRI, il professor Galli pensi ai contagi IN CASA SUA - jdroad : RT @orizzontescuola: Galli: “Si è voluto dire che la scuola non c’entra con i contagi, ma questo non sta in piedi. C’entrano, eccome” https… - kalyaMail : RT @orizzontescuola: Galli: “Si è voluto dire che la scuola non c’entra con i contagi, ma questo non sta in piedi. C’entrano, eccome” https… -