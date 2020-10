Europa League, il programma completo della prima giornata e le dirette tv (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo le gare di Champions League (tre vittorie ed un pareggio per le italiane impegnate), oggi è il turno di debuttare per l’Europa League, la seconda competizione europea per club. Questa sera scenderanno in campo Roma, Napoli e Milan: giallorossi e partenopei faranno parte del gruppo delle ore 18:55 e se la vedranno rispettivamente contro Young Boys e Az, mentre i rossoneri giocheranno alle ore 21 nella tana del Celtic. Il programma odierno dell’Europa League Ecco il programma odierno completo della prima giornata di Europa League: Ore 18.55 CSKA Sofia-ClujYoung Boys-RomaRapid Wien-ArsenalDundalk-MoldeHapoel Beer Sheva-Slavia PragaBayer ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo le gare di Champions(tre vittorie ed un pareggio per le italiane impegnate), oggi è il turno di debuttare per l’, la seconda competizione europea per club. Questa sera scenderanno in campo Roma, Napoli e Milan: giallorossi e partenopei faranno parte del gruppo delle ore 18:55 e se la vedranno rispettivamente contro Young Boys e Az, mentre i rossoneri giocheranno alle ore 21 nella tana del Celtic. Ilodierno dell’Ecco ilodiernodi: Ore 18.55 CSKA Sofia-ClujYoung Boys-RomaRapid Wien-ArsenalDundalk-MoldeHapoel Beer Sheva-Slavia PragaBayer ...

GoalItalia : Milan ???? Napoli ?? Roma ???? Italia all'assalto dell'Europa League ???????? - ZZiliani : Stasera Anna Billò debutta su #SkySport alla conduzione dello speciale Champions che fu di Ilaria D’Amico. Un’eredi… - MPolitano16 : ???? Che giornata e che partita! Il modo migliore per rientrare dalla sosta, ora testa all’Europa League!… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - De Marchi: 'Se il Napoli affronta la gara con l'AZ co la testa giusta può portare a casa un risultato i… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - De Marchi: 'Se il Napoli affronta la gara con l'AZ co la testa giusta può portare a casa un risultato i… -