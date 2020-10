Cristiano Ronaldo, corsa contro il tempo per il Barcellona. Serve un tampone negativo (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Juventus ieri ha inoltrato all’Uefa una accurata documentazione sulla asintomaticità di Cristiano Ronaldo, risultato positivo al Covid martedì 12 ottobre, nel ritiro del Portogallo. L’attaccante portoghese è in ottima forma e vuole esserci per la gara di mercoledì prossimo con il Barcellona, per ritrovare il suo grande rivale Messi dopo 2 anni. Per l’Uefa, inizialmente il protocollo prevedeva che, per giocare, un giocatore doveva risultare negativo al Covid almeno 7 giorni prima della gara. Se fosse ancora così, Ronaldo salterebbe il Barcellona, visto che è ancora positivo al Covid. La Juventus però è riuscita a dimostrare all’Uefa che la carica virale del tampone del portoghese è ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Juventus ieri ha inoltrato all’Uefa una accurata documentazione sulla asintomaticità di, risultato positivo al Covid martedì 12 ottobre, nel ritiro del Portogallo. L’attaccante portoghese è in ottima forma e vuole esserci per la gara di mercoledì prossimo con il, per ritrovare il suo grande rivale Messi dopo 2 anni. Per l’Uefa, inizialmente il protocollo prevedeva che, per giocare, un giocatore doveva risultareal Covid almeno 7 giorni prima della gara. Se fosse ancora così,salterebbe il, visto che è ancora positivo al Covid. La Juventus però è riuscita a dimostrare all’Uefa che la carica virale deldel portoghese è ...

GoalItalia : Cristiano Ronaldo si è rasato a zero ???? [?? @Cristiano] - DiMarzio : E su #CristianoRonaldo: 'Ha violato il protocollo, questi campioni si sentono al di sopra di tutto' #SerieA, parla… - juventusfc : Rientro a Torino di @Cristiano - - Cinzia551 : QUANTE CAZZATE SPARANO PER IL TAMPONE SU. CRISTIANO RONALDO .. DOMANI VERRÀ EFFETTUATO IL PRIMO.. DICO PRIMO?? - lasimo77 : RT @LM_1292: 2-12 per Suarez contro il Bayern è terrificante. Il Real, dopo l'ultima Champions, ha perso qualcosa, non solo Cristiano Ronal… -