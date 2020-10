Covid, Graziano Delrio a Giuseppe Conte: "Non ignori la rabbia crescente nel Paese" (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Nella prima fase ci siamo sentiti più forti perché il Paese si è stretto intorno al governo. Non vorrei che questa seconda fase portasse alla sfiducia nelle istituzioni, a un minore senso di affidamento e protezione”. Lo dice Graziano Delrio, in Aula alla Camera, dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte sull’emergenza Covid.“Io vorrei che lei, presidente, sentisse il sostegno convinto del Pd ma anche che non dimentichi la fragilità, l’angoscia, l’impazienza e la rabbia che sta montando nel Paese. Serve un ascolto operoso per meglio organizzare i trasporti, i tracciamenti, tempi di prenotazione dei test e refertazione adeguati. Dobbiamo mettere in campo uno sforzo ancora maggiore, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Nella prima fase ci siamo sentiti più forti perché ilsi è stretto intorno al governo. Non vorrei che questa seconda fase portasse alla sfiducia nelle istituzioni, a un minore senso di affidamento e protezione”. Lo dice, in Aula alla Camera, dopo le comunicazioni del premiersull’emergenza.“Io vorrei che lei, presidente, sentisse il sostegno convinto del Pd ma anche che non dimentichi la fragilità, l’angoscia, l’impazienza e lache sta montando nel. Serve un ascolto operoso per meglio organizzare i trasporti, i tracciamenti, tempi di prenotazione dei test e refertazione adeguati. Dobbiamo mettere in campo uno sforzo ancora maggiore, ...

