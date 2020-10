Cotarella non ci sta | il divieto di vendita di alcolici dalle 18 fa discutere

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il presidente di Assoenologi e celebre enologo Riccardo, a cui abbiamo dedicato un lungo profilo il mese scorso, ha scritto oggi una lettera aperta al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in cui definisce la sua recente ordinanza che vieta ladida asporto dopo le ore 18:00 come “incomprensibile”: «Una norma che, non solo si fa fatica ad accogliere, ma è anche di difficile comprensione all’interno di un quadro strategico teso al contrasto della diffusione del virus. Dietro ogni ordinanza ci sono vite appese che meritano scelte ponderate. Perché in una fase come questa, da ogni decisione presa, il rischio di non poter tornare indietro è elevatissimo. Le chiusure anticipate al pomeriggio o alla mezzanotte per ristoranti, bar e pub – seppur ...