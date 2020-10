Coronavirus, sempre più contagi (meno tamponi) e vittime. Da Enea test rapidi sul respiro in 10 minuti (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono 16.079 i nuovi casi di contagio da Sars-Cov-2 in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 170.392 tamponi. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Continua così ad aumentare l'incremento dei nuovi casi giornalieri (+880 rispetto all'incremento di ieri) a fronte di una diminuzione del numero dei tamponi (-7.456): ieri, infatti, erano stati 15.199 i nuovi contagi a fronte di 177.848 tamponi. Crescono ancora anche i morti: 136 in un giorno, +9 rispetto a ieri. Il totale dei morti in Italia per la pandemia da Coronavirus è quindi 36.968. Il totale dei contagi 465.726. E ancora. In Italia 169.302 persone sono attualmente positive al Sars-Cov-2, con un incremento di 13.860 rispetto a ieri. I guariti salgono a 259.456 con un ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono 16.079 i nuovi casi dio da Sars-Cov-2 in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 170.392. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Continua così ad aumentare l'incremento dei nuovi casi giornalieri (+880 rispetto all'incremento di ieri) a fronte di una diminuzione del numero dei(-7.456): ieri, infatti, erano stati 15.199 i nuovia fronte di 177.848. Crescono ancora anche i morti: 136 in un giorno, +9 rispetto a ieri. Il totale dei morti in Italia per la pandemia daè quindi 36.968. Il totale dei465.726. E ancora. In Italia 169.302 persone sono attualmente positive al Sars-Cov-2, con un incremento di 13.860 rispetto a ieri. I guariti salgono a 259.456 con un ...

(Adnkronos) – Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha autorizzato la commissione affari costituzionali, presieduta da Dario Parrini, del Pd, a svolgere un’indagine riguardante l’andamento ...

Appuntamento anche oggi molto atteso con il bollettino del ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia (nuovi ... I nuovi dati arrivano in un giorno che vede sempre ...

