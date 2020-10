Coronavirus, nella Rsa a Morimondo 5 morti: contagiati 9 ospiti su 10 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Abbiategrasso, 22 ottobre 2020 - Il Covid è tornato a colpire nelle Rsa del territorio. Sono cinque i deceduti in questi giorni a causa del virus nella Fondazione San Riccardo Pampuri di Morimondo. ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 22 ottobre 2020) Abbiategrasso, 22 ottobre 2020 - Il Covid è tornato a colpire nelle Rsa del territorio. Sono cinque i deceduti in questi giorni a causa del virusFondazione San Riccardo Pampuri di. ...

