Campania | Ordinanza n 83 del 22 Ottobre 2020

"Stop alle attività dalle 23 di sera alle 5 del mattino"D'intesa con il Ministro della Salute, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l'Ordinanza n. 83 che contiene ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.

Superano i 16mila casi i positivi al Coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 136 morti, che portano il totale a 36.968 dall’inizio del ...

Coprifuoco in Campania, tutti a casa entro le 23.30. Ecco l'ordinanza n.83 di De Luca

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ri ...

