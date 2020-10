Autocertificando il falso I suggerimenti di Giacalone per salvare l’Amazzonia e la faccia

Leggi su formiche

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Niente da fare: è più forte di loro. L’associazione burocrati riuniti non riesce a stendere il testo di un’autocertificazione senza mettere chi la firma nella certa condizione di stare attestando il. Naturalmente sotto la propria responsabilità, perché gli altri possano scaricarla. Già il ritorno dell’autocertificazione non è una bella roba. Ma c’è il virus, si deve dissuadere, non è venuto nulla di meglio in mente. Qui di seguito qualche suggerimento. 1. Lo scopo si raggiunge anche senza aprire con “autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000”, giacché: a. nella copia che ho scaricato e stampato l’intestazione salta, in ogni caso è assai più comprensibile la dicitura “autocertificazioni ai fini covid”; b. quegli ...