Viterbese-Bisceglie, le ultime su formazioni e dove vederla (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Viterbese-Bisceglie previewViterbese-Bisceglie in campo alle 18.30 di oggi al “Rocchi” per la sesta giornata di campionato di Serie C girone C. Nell’occasione ballano punti salvezza importanti. Nessuna delle due formazioni può sbagliare l’impegno. Il momento della Viterbese La Viterbese arriva alla sfida odierna con 4 punti in classifica (1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta). Dopo le 3 sconfitte subite contro l’Avellino, la Turris ed il Bari, domenica scorsa la Viterbese ha centrato la prima vittoria stagionale, riuscendo a superare in trasferta la Cavese con il punteggio di 2-0 (Rossi e Tounkara in gol per i laziali). Vittoria importante, che ha certamente rialzato il morale della squadra. L’impegno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020)previewin campo alle 18.30 di oggi al “Rocchi” per la sesta giornata di campionato di Serie C girone C. Nell’occasione ballano punti salvezza importanti. Nessuna delle duepuò sbagliare l’impegno. Il momento dellaLaarriva alla sfida odierna con 4 punti in classifica (1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta). Dopo le 3 sconfitte subite contro l’Avellino, la Turris ed il Bari, domenica scorsa laha centrato la prima vittoria stagionale, riuscendo a superare in trasferta la Cavese con il punteggio di 2-0 (Rossi e Tounkara in gol per i laziali). Vittoria importante, che ha certamente rialzato il morale della squadra. L’impegno ...

