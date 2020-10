VIDEO Giro d’Italia 2020, highlights 17ma tappa: O’Connor vince in fuga. Nulla di fatto tra i big a Campiglio (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Oggi si è disputata la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2020, l’impegnativa frazione sulle Dolomiti caratterizza da Monte Bondone e Passo Durone prima dell’arrivo in salita a Madonna di Campiglio. L’australiano Ben O’Connor ha vinto grazie a una bella fuga da lontano, mentre nel gruppo dei migliori non è successo Nulla. Joao Almeida ha conservato la maglia rosa, il portoghese ha 17” di vantaggio sull’olandese Wilco Kelderman. vincenzo Nibali è rimasto guardingo nelle posizioni di vertice del gruppo, non ha sferrato l’attacco e probabilmente ha rimandato tutte le sue velleità di impresa al tappone di domani con Stelvio e Laghi di Cancano. Lo Squalo occupa sempre il settimo posto in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Oggi si è disputata la diciassettesimadeld’Italia, l’impegnativa frazione sulle Dolomiti caratterizza da Monte Bondone e Passo Durone prima dell’arrivo in salita a Madonna di. L’australiano Ben O’Connor ha vinto grazie a una bellada lontano, mentre nel gruppo dei migliori non è successo. Joao Almeida ha conservato la maglia rosa, il portoghese ha 17” di vantaggio sull’olandese Wilco Kelderman.nzo Nibali è rimasto guardingo nelle posizioni di vertice del gruppo, non ha sferrato l’attacco e probabilmente ha rimandato tutte le sue velleità di impresa al tappone di domani con Stelvio e Laghi di Cancano. Lo Squalo occupa sempre il settimo posto in ...

Diretta Giro d'Italia 2020/ O'Connor ha vinto la 17^ tappa, Almeida resta in rosa

Diretta Giro d'Italia 2020 streaming video Rai 2 oggi 21 ottobre: Ben O'Connor ha vinto la 17^ tappa Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio.

Diretta Giro d'Italia 2020 streaming video Rai 2 oggi 21 ottobre: Ben O'Connor ha vinto la 17^ tappa Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio.