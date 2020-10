UOMINI E DONNE oggi | 21 ottobre | GEMMA e il bacio con BIAGIO

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Quella che è andata in onda(21), e che continueremo a vedere nei prossimi giorni, è una puntata diregistrata sabato 3. Come di consueto si comincia daGalgani. In uno sfogo post-puntata dice di essere rimasta male perché il signorha palesato interesse non solo per lei, ma anche per Maria e Sabina; inoltre confessa che ilscambiatosi con il cavaliere per lei aveva avuto un significato particolare, e chebaciando anche Maria ha sminuito quello che c’era stato tra di loro.Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Steffen e Franzi diventano soci in affari!fa il suo ingresso in studio e dichiara che si ...