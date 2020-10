Ultime Notizie Roma del 21-10-2020 ore 11:10 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio continuano a nuovi contagi da coronavirus in Italia altri 10874 rilevate in un giorno e dopo la Lombardia anche la campagna scegli di attuare il coprifuoco dalle 23 alle 5 mentre il Piemonte chiude centri commerciali weekend stretta sulla movida a Torino dalle 21 la sindaca appendino firmerà oggi l’ordinanza le prime dosi di vaccino potrebbero essere disponibili all’inizio di dicembre non ci ha conte.ir ministro della Salute speranza invita a restare a casa il più possibile L’Irlanda è il primo paese europeo a ripristinare lockdown in Giappone per il covid-19 alla natalità del 11% sono iniziati stamani l’operazione di sgombero abbattimento di 8 tra capannoni villette abusive per piscina in zona ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 ottobre 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio continuano a nuovi contagi da coronavirus in Italia altri 10874 rilevate in un giorno e dopo la Lombardia anche la campagna scegli di attuare il coprifuoco dalle 23 alle 5 mentre il Piemonte chiude centri commerciali weekend stretta sulla movida a Torino dalle 21 la sindaca appendino firmerà oggi l’ordinanza le prime dosi di vaccino potrebbero essere disponibili all’inizio di dicembre non ci ha conte.ir ministro della Salute speranza invita a restare a casa il più possibile L’Irlanda è il primo paese europeo a ripristinare lockdown in Giappone per il covid-19 alla natalità del 11% sono iniziati stamani l’operazione di sgombero abbattimento di 8 tra capannoni villette abusive per piscina in zona ...

