Tua Tagovailoa, è giunto il momento

La "week 6" ha chiuso i battenti con un piccolo punto esclamativo tra i molti, ossia l'esordio in NFL per Tua Tagovailoa. Il Quaterback infatti ha potuto esordire nella partita che ha segnato l'agghiacciante punteggio negativo di 0 – 6 per i New York Jets. Tua ha potuto prendere parte agli ultimi due minuti di partita, conquistando un 1st down, completando 2 passaggi su 2 e guadagnando 9 yards.

Una grossa occasione per il rookie

I Miami Dolphins salteranno la week 7 per la loro BYE Week e per Tua Tagovailoa si prospetta un inizio da titolare per la week 8. Coach Brian Flores ha infatti dichiarato che il quaterback che prenderà parte alla partita dal primo minuto contro i Los Angeles Rams sarà proprio lui. Ryan Fitzpatrick, che fino ad ora era stato il titolare dei Dolphins, ha sempre dimostrato grande ...

