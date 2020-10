Tennis, Roger Federer: “Mi alleno bene e senza dolore, penso di essere pronto per gli Australian Open” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La stagione Tennistica, così particolare e sofferta per i motivi che tutti sappiamo, nonostante tutto sta per concludersi ed è quindi già tempo di iniziare a pensare al 2021. Chi, da mesi, non ha altro in mente, è Roger Federer. Lo svizzero, infatti, è fermo ormai da tempo per la doppia operazione al ginocchio destro e quindi, gioco forza, ha già fissato il proprio mirino verso la prossima annata. Per fare un punto della situazione il vincitore di 20 tornei del Gran Slam ha rilasciato diverse dichiarazioni importanti al settimanale svizzero Schweizer Illustrierte. Andiamo a leggere le più significative. “Al momento credo che potrò tornare in azione per gli Australian Open di gennaio – assicura il classe 1981 – Riesco ad allenarmi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La stagionetica, così particolare e sofferta per i motivi che tutti sappiamo, nonostante tutto sta per concludersi ed è quindi già tempo di iniziare a pensare al 2021. Chi, da mesi, non ha altro in mente, è. Lo svizzero, infatti, è fermo ormai da tempo per la doppia operazione al ginocchio destro e quindi, gioco forza, ha già fissato il proprio mirino verso la prossima annata. Per fare un punto della situazione il vincitore di 20 tornei del Gran Slam ha rilasciato diverse dichiarazioni importanti al settimanale svizzero Schweizer Illustrierte. Andiamo a leggere le più significative. “Al momento credo che potrò tornare in azione per gliOpen di gennaio – assicura il classe 1981 – Riesco ad allenarmi ...

Gazzetta_it : Basilea non intitolerà il palazzetto a #Federer: mancano le firme - OA_Sport : #Tennis, Roger #Federer: “Mi alleno bene e senza dolore, penso di essere pronto per gli Australian Open” #ausopen… - RSIonline : RT @RSIsport: ??Roger Federer può finalmente di nuovo allenarsi senza provare dolore al ginocchio destro: 'Non sono necessarie altre operazi… - RSIsport : ??Roger Federer può finalmente di nuovo allenarsi senza provare dolore al ginocchio destro: 'Non sono necessarie alt… - TennisWorldit : Jenkins: 'La più grande arma di Roger Federer? L'imprevedibilità' -