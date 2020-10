Spagna, torna l’equo canone a Barcellona: il turismo crolla e il mercato immobiliare è in stallo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In Spagna è nuovamente in voga l’equo canone. Dopo il boom del mercato immobiliare in Catalogna – con il brand Barcelona che ha spinto verso una curva esponenziale i prezzi del mattone – si torna a discutere di fitti calmierati. Negli ultimi anni nemmeno la “burbuja inmobiliaria” – la bolla speculativa scoppiata in un paese dove la spina dorsale dell’economia verte sull’edilizia, oltre che sul turismo – aveva inciso sugli affitti nella capitale della Catalogna. Quel brand funzionava, creando un dinamismo sociale ed economico capace di attrarre fondi europei ed extra-continentali. Non era raro vedere i segni di quell’energia speculativa, interi edifici puntellati nelle facciate ma sventrati all’interno per essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Inè nuovamente in voga l’equo. Dopo il boom delin Catalogna – con il brand Barcelona che ha spinto verso una curva esponenziale i prezzi del mattone – sia discutere di fitti calmierati. Negli ultimi anni nemmeno la “burbuja inmobiliaria” – la bolla speculativa scoppiata in un paese dove la spina dorsale dell’economia verte sull’edilizia, oltre che sul– aveva inciso sugli affitti nella capitale della Catalogna. Quel brand funzionava, creando un dinamismo sociale ed economico capace di attrarre fondi europei ed extra-continentali. Non era raro vedere i segni di quell’energia speculativa, interi edifici puntellati nelle facciate ma sventrati all’interno per essere ...

clikservernet : Spagna, torna l’equo canone a Barcellona: il turismo crolla e il mercato immobiliare è in stallo - Noovyis : (Spagna, torna l’equo canone a Barcellona: il turismo crolla e il mercato immobiliare è in stallo) Playhitmusic - - anglotedesco : In Irlanda torna il lockdown, Spagna verso il coprifuoco - infoitcultura : Una Vita trame Spagna: Felipe torna, la mossa di Genoveva sconvolge - Marco1999Busa : RT @noitre32: Qualcosa non torna in Europa: ora nessuno vuole i prestiti Ue. Gli europeisti non si fidano dell’Europa? -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna torna Spagna, torna l’equo canone a Barcellona: il turismo crolla e il mercato immobiliare è in stallo Il Fatto Quotidiano Spagna: per Exceltur crollo del settore turistico del 70 per cento nel 2020

Madrid, 21 ott 13:28 - (Agenzia Nova) - Il settore turistico spagnolo crollerà del 70 per cento entro la fine dell'anno e ciò provocherà la perdita di 106 miliardi di euro, tornando ai livelli ...

Lockdown in Irlanda e Galles, il virus torna a bloccare l'Europa

Mondo Lockdown in Irlanda e Galles, il virus torna a bloccare l'Europa Ryan (Oms): "L'impennata dei contagi dovuta agli errori sulla quarantena". La Spagna valuta il coprifuoco notturno 21 Ottobre ...

Madrid, 21 ott 13:28 - (Agenzia Nova) - Il settore turistico spagnolo crollerà del 70 per cento entro la fine dell'anno e ciò provocherà la perdita di 106 miliardi di euro, tornando ai livelli ...Mondo Lockdown in Irlanda e Galles, il virus torna a bloccare l'Europa Ryan (Oms): "L'impennata dei contagi dovuta agli errori sulla quarantena". La Spagna valuta il coprifuoco notturno 21 Ottobre ...