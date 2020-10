Serie C, le classifiche: Pro Vercelli, Sudtirol e Ternana al comando (Di giovedì 22 ottobre 2020) Secondo turno infrasettimanale di Serie C, sesta giornata di campionato archiviata. Queste le classifiche dei 3 gironi di Serie C in virtù dei risultati maturati oggi. Girone A: Pro Vercelli 13, Renate 12, Carrarese 12, Pontedera 12, Novara 12, Grosseto 12, Lecco 11, Como** 9, Pergolettese* 8, Juventus U23** 7, Pro Sesto 7, Pistoiese 6, Pro Patria* 6, Alessandria 5, Piacenza 5, Albinoleffe 5, Giana Erminio 4, Livorno* 3, Olbia 3, Lucchese* 1 Girone B: Sudtirol 14, Triestina 12, Imolese 11, Sambenedettese 11, Padova 11, Matelica 10, Feralpisalò 10, Cesena 10, Modena 10, Carpi 10, Perugia 10, Mantova 9, Legnago 9, Virtus Verona 7, Ravenna 6, Vis Pesaro 5, Fermana 4, Fano 3, Gubbio 2, Arezzo 1 Girone C: Ternana 12, Teramo* 11, Bari* 11, Turris** 10, Vibonese* 8, Catanzaro* 8, ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 ottobre 2020) Secondo turno infrasettimanale diC, sesta giornata di campionato archiviata. Queste ledei 3 gironi diC in virtù dei risultati maturati oggi. Girone A: Pro13, Renate 12, Carrarese 12, Pontedera 12, Novara 12, Grosseto 12, Lecco 11, Como** 9, Pergolettese* 8, Juventus U23** 7, Pro Sesto 7, Pistoiese 6, Pro Patria* 6, Alessandria 5, Piacenza 5, Albinoleffe 5, Giana Erminio 4, Livorno* 3, Olbia 3, Lucchese* 1 Girone B:14, Triestina 12, Imolese 11, Sambenedettese 11, Padova 11, Matelica 10, Feralpisalò 10, Cesena 10, Modena 10, Carpi 10, Perugia 10, Mantova 9, Legnago 9, Virtus Verona 7, Ravenna 6, Vis Pesaro 5, Fermana 4, Fano 3, Gubbio 2, Arezzo 1 Girone C:12, Teramo* 11, Bari* 11, Turris** 10, Vibonese* 8, Catanzaro* 8, ...

