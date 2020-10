Scuola, Dad per le scuole secondarie lombarde di secondo grado (Di mercoledì 21 ottobre 2020) secondo l'ordinanza che entrerà in vigore giovedì le scuole superiori della Lombardia torneranno ad utilizzare la didattica a distanza dal 26 ottobre. Lombardia, dal 26 ottobre torna la didattica a distanza per le scuole superiori su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 ottobre 2020)l'ordinanza che entrerà in vigore giovedì lesuperiori della Lombardia torneranno ad utilizzare la didattica a distanza dal 26 ottobre. Lombardia, dal 26 ottobre torna la didattica a distanza per lesuperiori su Notizie.it.

MediasetTgcom24 : Scuola, da lunedì solo Dad per secondarie secondo grado in Lombardia #RegioneLombardia - TgLa7 : #Covid_19, #Lombardia: da lunedì scuola solo con dad per secondarie in Lombardia - TgLa7 : #Scuola: bozza ordinanza Lombardia, dad per secondarie - viciocort : RT @franciungaro: La #Didattica #Digitale #Integrata (dal Liceo Gioia, Piacenza): 1) in #presenza 2/3 classe e su piattaforma tecnologica… - italialcentro : RT @MediasetTgcom24: Scuola, da lunedì solo Dad per secondarie secondo grado in Lombardia #RegioneLombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Dad Interruzione della didattica in presenza nelle scuole superiori, la Dad è la migliore soluzione anche per la continuità didattica Orizzonte Scuola Scuola, da lunedì solo Dad per secondarie secondo grado in Lombardia

Si svolgerà solo con la didattica a distanza a partire da lunedì 26 ottobre l'attività scolastica nelle scuole secondarie di secondo grado della Lombardia. E' quanto prevede un'ordinanza della Regione ...

Lombardia, dal 26 ottobre torna la didattica a distanza per le scuole superiori

Secondo l'ordinanza che entrerà in vigore giovedì le scuole superiori della Lombardia torneranno ad utilizzare la didattica a distanza dal 26 ottobre. La Regione Lombardia ridispone la didattica a ...

Si svolgerà solo con la didattica a distanza a partire da lunedì 26 ottobre l'attività scolastica nelle scuole secondarie di secondo grado della Lombardia. E' quanto prevede un'ordinanza della Regione ...Secondo l'ordinanza che entrerà in vigore giovedì le scuole superiori della Lombardia torneranno ad utilizzare la didattica a distanza dal 26 ottobre. La Regione Lombardia ridispone la didattica a ...