Sangalli: 'Risorse Next Generation Eu centrali per giovani e Paese' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Nessun Paese che non ha puntato sui giovani ha avuto un futuro. Da come saremo in grado di spendere le Risorse del Next Generation Eu dipenderà l'avvenire delle prossime generazioni e del nostro Paese. Negli ultimi 10 anni circa 250mila giovani, tra i 15 e i 34 anni, hanno deciso di lasciare l'Italia. Una ferita non solo demografica e sociale, ma anche economica. In dieci anni, disoccupazione e calo delle nascite hanno ridotto di due punti percentuali il contributo dei giovani al Pil italiano. Una tendenza che dobbiamo arrestare, puntando su natalità, formazione e possibilità lavorative dei giovani". Lo ha detto il presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli, nel ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Nessunche non ha puntato suiha avuto un futuro. Da come saremo in grado di spendere ledelEu dipenderà l'avvenire delle prossime generazioni e del nostro. Negli ultimi 10 anni circa 250mila, tra i 15 e i 34 anni, hanno deciso di lasciare l'Italia. Una ferita non solo demografica e sociale, ma anche economica. In dieci anni, disoccupazione e calo delle nascite hanno ridotto di due punti percentuali il contributo deial Pil italiano. Una tendenza che dobbiamo arrestare, puntando su natalità, formazione e possibilità lavorative dei". Lo ha detto il presidente di Unioncamere, Carlo, nel ...

fisco24_info : Imprese: Sangalli, 'risorse Next Generation Eu centrali per giovani e Paese' : - CamCom_gov : RT @unioncamere: Il pres. Sangalli: Da come saremo in grado di spendere le risorse del #NextGenerationEu dipenderà l'avvenire delle prossim… - TrevisoBelluno : RT @unioncamere: Il pres. Sangalli: Da come saremo in grado di spendere le risorse del #NextGenerationEu dipenderà l'avvenire delle prossim… - unioncamere : Il pres. Sangalli: Da come saremo in grado di spendere le risorse del #NextGenerationEu dipenderà l'avvenire delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Sangalli Risorse Sangalli: 'Risorse Next Generation Eu centrali per giovani e Paese' Adnkronos Sangalli: 'Risorse Next Generation Eu centrali per giovani e Paese'

Da come saremo in grado di spendere le risorse del Next Generation Eu dipenderà l’avvenire ... Lo ha detto il presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli, nel corso del suo intervento oggi all'assemblea ...

Unioncamere: oltre mezzo milione le imprese giovanili. In calo rispetto a 5 anni fa

“Nessun paese che non ha puntato sui giovani ha avuto un futuro”, ha detto il presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli. “Da come saremo in grado di spendere le risorse del Next Generation Eu ...

Da come saremo in grado di spendere le risorse del Next Generation Eu dipenderà l’avvenire ... Lo ha detto il presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli, nel corso del suo intervento oggi all'assemblea ...“Nessun paese che non ha puntato sui giovani ha avuto un futuro”, ha detto il presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli. “Da come saremo in grado di spendere le risorse del Next Generation Eu ...