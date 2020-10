Samsung | Microsoft e Intel al lavoro per un Notebook futuristico

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) ETN news ha da poco segnalato che le aziendesarebbero alper portare sul mercato un nuovo modello dicon schermo flessibile Un primo prototipo di questo tipo di computer portatile era stato mostrato al CES 2020 di Las Vegas da. Il modello, chiamato Horseshoe Bend, aveva il form Factor di unda 13 pollici di diagonale. In realtà però era formato da uno schermo da 17 pollici flessibile che, all’occorrenza, avrebbe potuto operare sia come tablet sia come, con tastiera completamente touch. Sembra che le 3 aziende sopracitate stiano lavorando a un tipo di prodotto molto simile da quello presentato daal Consumer Electronics Show. Ognuna si ...