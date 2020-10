Polemica sterile e il virus avanza

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Quando la piccola politica entra dal portone principale, il buon senso se ne esce dalla finestra. È un po’ quanto successo l’altra sera nell’aula consiliare di Palazzo Frizzoni, dove l’ordine del giorno presentato dalle minoranze per istituire un riconoscimento per i medici e gli infermieri impegnati nella lotta al Covid è stato bocciato dalla maggioranza. Motivo? Non è il Comune a dover riconoscere il lavoro degli operatori sanitari al tempo del corona, ma Regione Lombardia, datore di lavoro delle suddette categorie, colpevole di non averle messe nelle condizioni ideali per poter lavorare durante l’emergenza, non garantendo i dispositivi di protezione nei tempi giusti e un corretto turnover del personale. In realtà non c’è alcun motivo perché un’amministrazione comunale non possa ...