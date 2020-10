Panico a Mattino 5 | un imprevisto interrompe il servizio | ”Via | via Dobbiamo uscire”

Leggi su chenews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)5, unilin onda: la reazione di Federica Panicucci in diretta spiazza, ecco cosa è successo. Federica Pancucci Fonte Foto TwitterAttimi dinel talk della mattina di Canale 5, Federica Panicucci e il suo inviato hanno avuto attimi di smarrimento durante uno dei servizi in onda. A5 si parla ancora della casa tugurio di Bari, un’abitazione fatiscente e oltre ogni limite igenico dove vivono Angela e Lello. Oggi sono iniziato i lavori di sanificazione ma, proprio durante la messa in onda del, unha fatto calare il gelo in studio e messo in fuga gli inviati del noto talk della Panicucci. Il video, condiviso su ...