Osiris-Rex porta polvere di asteroide sulla Terra

ladyanakina : Osiris-Rex accarezza Bennu ?? - lucanardi_space : RT @mediainaf: Si è giocata oltre 15 anni di lavoro (e 7 di viaggio, fra andata e ritorno) in soli 5 secondi. Le è andata bene. Attorno all… - Clay_Rodery : RT @AstronautiCAST: HA TOCCATO! Speriamo che @OSIRISREx abbia (già) raccolto sufficienti campioni. #ToBennuAndBack Thanks @Clay_Rodery for… - INAF_IAPS : La manovra “touch and go” di #OsirisRex sull’asteroide #Bennu si è conclusa con successo ???? - JustNerd_IT : La sonda Osiris-REx ha raccolto dei campioni dall'#Asteroide Bennu - Leggi l'articolo completo su:… -

Osiris-Rex atterra per pochi secondi sull’asteroide Bennu: la manovra mirata alla raccolta di almeno 60 grammi di polvere superficiale per il successivo rientro a Terra Era da poco passata la mezza ...

